Банк России сделал первый шаг к ослаблению рубля

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Банк России заявил, что на треть снижает объемы продажи валюты. Давнный фактор может негативно сказаться на курсе рубля

Все больше экономистов сходятся во мнении, что период укрепления рубля закончился, и далее нас ждет ослабление российской валюты. К большому сожалению частично эти прогнозы начинают подтверждаться.

На сайте Министерства финансов России появилось сообщение, что Банк России в период с 12 мая по 5 июня снизит обязательные продажи валюты на треть, с 10,46 до 6,5 млрд в день. Изменение связано с фактическим изменением нефтегазовых доходов за апрель и ожиданиями от них в мае.

Если в апреле поступление валюты от продажи российских энергоресурсов оказались лучше прогноза, и составили 53,9 млрд. руб., то в мае из-за значительного снижения нефтяных котировок в ведомстве готовятся к недополучению 12,3 млрд. руб.

На сегодняшний день на покупку валюты идет 2,3 млрд. руб., в то время как Минфин продает валюту на 1,6 млрд. руб.

Между тем Банк России в рамках операций зеркалирования с начала года ежедневно продает валюту на 8,86 млрд. руб. в день, что естественным образом сказывается на укреплении рубля.

Также на сайте Минфина сказано, что несмотря на то, что нефтегазовые доходы с начала 2025 года показали свои максимальные значения и достигли 1,086 трлн. руб., то из-за падения нефтяных котировок НДПИ снизился до минимальных за этот же период 769 млрд. руб.

Снижение продаж валюты может отрицательно сказаться на курсе рубля, хотя большой просадки никто не ждет.

Ранее мы писали, что наряду с подешевевшей нефтью, в ближайшей перспективе на рубль будут давить возможное снижение ключевой ставки, а также начало сезона отпусков, в результате чего вырастет спрос на валюту.

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Также очень многое будет зависеть от ситуации вокруг украинского конфликта и геополитических событий в мире.