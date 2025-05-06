Тройной удар по рублю. Девальвация российской валюты может произойти сразу после майских праздников

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Падение котировок нефти создает предпосылки для падения рубля

Последние несколько дней курс российского рубля стабилизировался. Победоносное укрепление прекратилось, но и падать российская валюта пока не собирается. Между тем все больше экспертов пророчат рублю скорое падение, некоторые считают, что это произойдет сразу после майских праздников.

Основных причин для обвала три. Первая, это резкое падение котировок нефти на мировых рынках. На днях одна бочка нефти марки Brent опускалась ниже отметки в $60 за баррель. Это больно бьет по бюджету страны. По некоторым данным бюджет уже недополучить порядка 2 трлн. рублей. А дефицит вместо планируемого 1,7 трлн. уже достигает отметки 3,79 трлн. рублей. Ситуацию усугубляют действия ОПЕК+ и саудовской Аравии, которые наращивают добычу нефти, что оставляет мало шансов на то, что котировки черного золота пойдут вверх.

Второй удар, который рубль примет на себя, это ожидаемое снижение ЦБ ключевой ставки. Это событие может произойти уже на ближайшем заседании в июне. Это может негативно сказаться на рубле.

И третий удар, это начало отпускного сезона. Россияне рванут на отдых за границу, а значит спрос на наличную валюту значительно увеличится, что также может надавить на стоимость рубля.

Однако надо учитывать тот факт, что любой позитив по решению украинского конфликта может положительно сказаться для рубля. Также фиксируется активность иностранного бизнеса, желающего выйти на российский рынок, что спровоцирует дополнительный приток валюты в страну. Отсюда можно предположить, что если рубль и ослабнет, то не сильно. Но не стоит забывать одну простую истину, что на рынке может произойти все что угодно…