Политика

Во Франции планируют ввести призыв на срочную службу в армии

Опубликовано
Николай Гулякин
корреспондент
Вооруженные силы Европа Россия Франция
Источник: www.kommersant.ru

Источник фото: Globallookpress

Во Франции обнародован доклад France Strategie - государственной аналитической структуры, занимающейся вопросами стратегического планирования. Согласно выводам из этого доклада, политическое руководство Франции рассматривает возможность введения обязательной военной службы для граждан. Зачем, почему? Неужели в Пятой республике начинают что-то подозревать?


15 миллиардов евро - именно такую кругленькую сумму придется выложить французским налогоплательщикам за уникальную возможность отдать воинский долг Пятой республике в обязательном порядке. Призыв на срочную военную службу в настоящее время является лишь проектом государственного института France Strategie. Однако в прессе все чаще и увереннее звучат предположения о том, что высокопоставленные французские чиновники готовы перейти от слов к делу. Что случилось в доме на Елисейских полях?

Социологические опросы, проведенные среди французского населения, показывают, что шесть из десяти респондентов всерьез полагают, будто Россия готовится к вторжению во Францию. Президент Эмманюэль Макрон, ранее заявлявший, что отмена решения 1997 года, когда Жак Ширак освободил французов от призывной формы службы в вооруженных силах, является маловероятной, теперь похоже, всерьез задумывается о возможности возобновления действия призывной системы.

И вот вчерашний официальный доклад France Strategie ставит вопрос ребром: ввести во Франции призывную систему возможно, но стоить это будет очень дорого. Среди вариантов длительности срока службы наиболее реальным полагается шестимесячный.

Старая как мир версия о том, что срочная служба в армии может чему-то научить человека и стать своеобразным фактором сплочения нации разбивается о финансовые реалии современной Франции. Это уже не говоря об исключительно теоретической возможности встречи Вооруженных сил России и Франции на поле боя.

 

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