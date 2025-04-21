Рубль укрепляется назло всем. На внебиржевых торгах курс доллара падал ниже 80 руб

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Российская валюта на внеберживых торгах теснит своих иностранных конкурентов

За последние дни появилось очень много негативных прогнозов по курсу рубля, предрекающих скорое падение нашей национальной валюты. А тем временем сегодня на внебиржевых торгах случилось одно знаменательное событие.

Курс доллара на какое-то мгновение опустился ниже отметки в 80 рублей за одну единицу американской валюты. По состоянию на 10:09 по московскому времени доллар терял 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался и до 79,94 рубля.

Тем временем INTERFAX.RU пишет, что Министерство экономического развития РФ пересмотрело свой же прогноз по среднему курсу доллара в 2025 году. Теперь данное ведомство считает, что данный показатель будет равен 94,3 руб. Согласно предыдущему прогнозу были озвучены цифры в 96,5 руб. за доллар, то есть на два рубля ниже обновленного прогноза.

Однако прогноз фактического значения курса доллара на конец 2025 года остался неизменным - 98,7 руб.

"Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года - 98,7 руб./$1", - сказал представитель Минэкономразвития.

Ранее американский инвестиционный банк Goldman Sachs выпустил прогноз, что уже этим летом курс доллара достигнет 100 рублей.

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Основным фактором, из-за которого рублю пророчат падение, являются котировки нефти, опустившиеся на прошлой неделе ниже отметки $60 за баррель. На данный момент стоимость нефти восстанавливается, и она торгуется на уровне $66.95 за баррель.