Рубль укрепляется назло всем. На внебиржевых торгах курс доллара падал ниже 80 руб
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За последние дни появилось очень много негативных прогнозов по курсу рубля, предрекающих скорое падение нашей национальной валюты. А тем временем сегодня на внебиржевых торгах случилось одно знаменательное событие.
Курс доллара на какое-то мгновение опустился ниже отметки в 80 рублей за одну единицу американской валюты. По состоянию на 10:09 по московскому времени доллар терял 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался и до 79,94 рубля.
Тем временем
Однако прогноз фактического значения курса доллара на конец 2025 года остался неизменным - 98,7 руб.
"Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года - 98,7 руб./$1", - сказал представитель Минэкономразвития.
Ранее американский инвестиционный банк Goldman Sachs выпустил прогноз, что уже этим летом курс доллара достигнет 100 рублей.
Основным фактором, из-за которого рублю пророчат падение, являются котировки нефти, опустившиеся на прошлой неделе ниже отметки $60 за баррель. На данный момент стоимость нефти восстанавливается, и она торгуется на уровне $66.95 за баррель.