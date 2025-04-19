Hyundai погружается в глубокий кризис. Спасти корейцев может только Россия?

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Главной причиной бедственного положения стали торговые пошлины США, а также падение спроса на электромобили

Автоконцерн Hyundai Motor погружается в кризис. Корейцы объявили о временной остановки производства двух своих популярных моделей электромобилей Ioniq 5 и Kona EV. Конвейер будет остановлен сроком на неделю с 24 по 30 апреля. Возобновить ли он работу по истечению данного срока пока неизвестно.

Причиной кризиса стали торговые пошлины США в размере 25%, что сделала реализацию продукции корейского автогиганта в США просто нерентабельной. Также свое негативное действие сыграл снизившись спрос на электромобили из-за отмены субсидий на их покупку. Инвестиции, вложенные в это направление в размере $21 млрд. находятся под угрозой вылететь в трубу.

Менеджмент Hyundai активно ищет пути выхода из сложившейся ситуации. В частности делается ставка на поиск новых рынков сбыта, и локализации производства на них.

Неудивительно, что именно корейские автопроизводители Hyundai и КИА одними из первых заявили о желании вернуться на российский рынок, однако главным препятствием являются западные санкции, которые им не позволяют этого сделать.

По информации , появившейся в российских СМИ, возвращение корейских автобрендов может быть тайным, а именно они могут начать скрытно доставлять в России машинокомплекты, для дальнейшей их сборки на своих бывших заводах. Благо производство в Казахстане позволяет им это сделать.

Китайские автобренды начинают уходить из России

Получается, что именно Россия является той самой “палочкой-выручалочкой”, которая поможет Hyundai и КИА если не пережить кризис, то значительно его снизить. Невероятно, но факт…