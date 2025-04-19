Hyundai погружается в глубокий кризис. Спасти корейцев может только Россия?
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Главной причиной бедственного положения стали торговые пошлины США, а также падение спроса на электромобили
Автоконцерн Hyundai Motor погружается в кризис. Корейцы объявили о временной остановки производства двух своих популярных моделей электромобилей Ioniq 5 и Kona EV. Конвейер будет
Причиной кризиса стали торговые пошлины США в размере 25%, что сделала реализацию продукции корейского автогиганта в США просто нерентабельной. Также свое негативное действие сыграл снизившись спрос на электромобили из-за отмены субсидий на их покупку. Инвестиции, вложенные в это направление в размере $21 млрд. находятся под угрозой вылететь в трубу.
Менеджмент Hyundai активно ищет пути выхода из сложившейся ситуации. В частности делается ставка на поиск новых рынков сбыта, и локализации производства на них.
Неудивительно, что именно корейские автопроизводители Hyundai и КИА одними из первых заявили о желании вернуться на российский рынок, однако главным препятствием являются западные санкции, которые им не позволяют этого сделать.
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Получается, что именно Россия является той самой “палочкой-выручалочкой”, которая поможет Hyundai и КИА если не пережить кризис, то значительно его снизить. Невероятно, но факт…