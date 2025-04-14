АвтоВАЗу запретили быть монополистом. Закон о «локализации» такси отправлен на доработку

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Очередной проект АвтоВАЗа по выдавливанию конкурентов с российского рынка провалился

У АвтоВАЗа снова проблемы. Тольяттинский автозавод вынужден сокращать производство из-за затоваривания складов. Никто не хочет брать его машин по космическим ценам. Даже повышение утильсбора не помогло. Оставался последний шанс исправить положение, это монополизировать рынок такси. Но, кажется, и тут у российского автогиганта начались проблемы.

Еще в прошлом году руководство АвтоВАЗа стало добиваться наряду с повышением утильсбора закона о полной локализации автомобилей для российских автопарков. С учетом всех ограничений могло получиться, что через некоторое время все российские таксопарки могли ездить только на продукции АвтоВАЗа. Таким образом планировалось вообще закрыть российский авторынок практически для всех иностранных автобрендов. Но что-то пошло не так.

Законопроект № 481272-8 о «локализации» такси отправлен на доработку . Самое смешное в этой истории, что АвтоВАЗ также активно в своей работе использует иностранные комплектующие, а о количестве жалоб автолюбителей на качество даже говорить стыдно. Поэтому администрация президента РФ потребовала внести изменения в законопроект, ограничивающий использование в такси исключительно машины российских марок.

Почему власти не пошли в очередной раз на поводу у руководства АвтоВАЗа? Скорее всего это еще одно доказательство того, что уже в скором времени на российский рынок вернутся иностранные автоконцерны. Уже ходят упорные слухи, что первыми будут KIA и Hyundai. Также были новости, что неформальную встречу с российскими дилерами проводила японская Toyota.

Как АвтоВАЗ попал в собственную ловушку, которую готовил для конкурентов

Только если это произойдет, тогда АвтоВАЗу реализовать свой неликвид будет еще сложнее. А значит у нынешних проблем будут серьезные последствия…