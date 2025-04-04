Как АвтоВАЗ попал в собственную ловушку, которую готовил для конкурентов
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АвтоВАЗ в очередной раз полностью проигрывает конкуренцию иностранным производителям
Кризис возвращается на АвтоВАЗ. Тольяттинский автозавод вновь готовится остановить конвейер и отправить своих работников в вынужденный отпуск.
Как стало известно Telegram-каналу
Также подоспела свежая статистика за март 2025 года, которая зафиксировала снижение продаж LADA на 33%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава АвтоВАЗа винит в проблемах высокую ставку ЦБ, ужесточение кредитов и демпинг из-за стоков иностранных авто, ввезенных в 2024-м.
Сотрудников завода в Тольятти ненавязчиво предупреждают, что в мае их ждёт внеплановый отпуск. О сокращениях пока речи не идёт, но премии у сотрудников значительно уменьшатся, особенно у тех, кто привык брать сверхурочную работу.
Руководство АвтоВАЗа опять взывает о помощи к правительству. Выходом из непростой ситуации могла бы стать массовая закупка автомобилей для таксопарков и для государственных нужд.
Удивляет тот факт, что АвтоВАЗ упорно отказывается снижать цену на свою продукцию. Еще недавно Соколов настаивал на повышении утильсбора, это должно было помочь российскому предприятию в борьбе с конкурентами. Но при этом тольяттинцы также повысили цены и на свою продукцию. Как итог, продажи встали.
Получается, что АвтоВАЗ пытался вытеснить с рынка конкурентов, но при этом предприятие стало заложником своей же стратегии. Наверное спасти АвтоВАЗ сможет только полный запрет в России автомобилей других зарубежных марок, ибо все другие меры оказались бесполезны…