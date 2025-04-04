Как АвтоВАЗ попал в собственную ловушку, которую готовил для конкурентов

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АвтоВАЗ в очередной раз полностью проигрывает конкуренцию иностранным производителям

Кризис возвращается на АвтоВАЗ. Тольяттинский автозавод вновь готовится остановить конвейер и отправить своих работников в вынужденный отпуск.

Как стало известно Telegram-каналу Mash , уже в мае этого года большинство работников автозавода могут отправиться в отпуск. Еще месяц назад многие российские СМИ писали о том, у дилеров АвтоВАЗа на складах скопились нераспроданные остатки, общее количество которых превысило более 100 тыс. машин. Руководство автозавода пыталась опровергнуть эту информацию. Однако косвенным подтверждением стала отмена дополнительных смен и снижение выпуска готовой продукции.

Также подоспела свежая статистика за март 2025 года, которая зафиксировала снижение продаж LADA на 33%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава АвтоВАЗа винит в проблемах высокую ставку ЦБ, ужесточение кредитов и демпинг из-за стоков иностранных авто, ввезенных в 2024-м.

Сотрудников завода в Тольятти ненавязчиво предупреждают, что в мае их ждёт внеплановый отпуск. О сокращениях пока речи не идёт, но премии у сотрудников значительно уменьшатся, особенно у тех, кто привык брать сверхурочную работу.

Руководство АвтоВАЗа опять взывает о помощи к правительству. Выходом из непростой ситуации могла бы стать массовая закупка автомобилей для таксопарков и для государственных нужд.

Удивляет тот факт, что АвтоВАЗ упорно отказывается снижать цену на свою продукцию. Еще недавно Соколов настаивал на повышении утильсбора, это должно было помочь российскому предприятию в борьбе с конкурентами. Но при этом тольяттинцы также повысили цены и на свою продукцию. Как итог, продажи встали.

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Получается, что АвтоВАЗ пытался вытеснить с рынка конкурентов, но при этом предприятие стало заложником своей же стратегии. Наверное спасти АвтоВАЗ сможет только полный запрет в России автомобилей других зарубежных марок, ибо все другие меры оказались бесполезны…