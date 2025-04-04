Нефть рухнула на 15% за две торговые сессии. Риск девальвации рубля значительно вырос

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Пошлины Трампа вызвали настоящее цунами на финансовых рынках

Драматические события развиваются на рынке сырья. Котировки нефти только за две торговые сессии снизились почти на 15%, и возможно падение продолжится. Это стало реакцией на введение торговых пошлин Дональдом Трампом.

Еще 2 апреля фьючерс на нефть марки Brent торговались на уровне $75.39 за одну бочку нефти.

После объявления торговых пошлин, котировки пошли резко вниз, и 3 апреля закрылись на уровне $69,95 за баррель. Таким образом только за одну сессию снижение составило почти 7%. Но ситуация на этом не успокоилась.

Сегодня стало известно, что Китай вводит ответные пошлины на товары из США в размере 35%. На этих новостях фьючерс на Brent упал еще на 7%. На момент написания этой новости котировки находятся на уровне $65 за баррель. Таким образом только за две торговые сессии нефть подешевела на $10, или же на 15%.

После судьбоносного решения Дональда Трампа многие обрадовались тому, что в списке стран, против которых ввели пошлины не было России. Это объяснили тем, что между странами практически нет никаких торговых отношений.

Однако мы предупреждали, что именно снижение стоимости нефти может стать главной опасностью для российского бюджета и для курса российского рубля.

На сегодняшний день российский рубль на внебиржевых торгах отреагировал негативно, и перешел к снижению против доллара и юаня. В моменте снижение составляет 1,77% против американской валюты, и 1,4% против юаня.

Важно понимать, что валюта реагирует на снижение нефти с небольшим лагом, поскольку именно сейчас исполняются контракты на поставку нефти еще по старым ценам. Поступления средств, по контрактам заключенным по нынешним ценам произойдет через 1-2 месяца. Возможно именно тогда мы и увидим курс рубля на более низких уровнях.

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Ситуация на рынках очень непростая, прогнозировать дальнейшие движения очень сложно. Мы следим за информацией, и будем информировать наших читателей о всех изменениях.