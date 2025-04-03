Главная опасность тарифных войн Дональда Трампа для России

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Дональд Трам объявил о введении самых масштабных торговых пошлин за всю историю мировой экономики. Как это повляет на цены товаров и услуг

Главная экономическая новость последних часов, которую обсуждают все мировые информационные агентства, это объявленные Дональдом Трампов торговых пошлин практически против всех стран. На удивление в этом списке нет России, и казалось мы нам можно свободно выдохнуть, но на самом деле не все так просто.

С учетом того, что торговый оборот между Россией и США находится фактически на нуле, то и пошлины на российские товары вводить глупо. На первый взгляд, торговые пошлины в первую очередь коснутся американского потребителя, ибо именно ему придется оплатить все экономические причуды своего президента.

К чему приведет тарифная война, объявленная Дональдом Трампом?

Американский рынок всегда был мечтой любого производителя. Американская экономика до сих поря является самой крупной в мире, именно американцы больше всех в мире покупают товаров. Поэтому все мировые бренды стремились получить свою долю на американском рынке, поскольку это приносило им неплохую прибыль.

Введенные пошлины приведут к тому, что все иностранные товары в США станут дороже, а значит прибыли иностранных корпораций снизятся. Это приведет к снижению объема производства, увольнениям, некоторые компании могут обанкротиться. Мы имеем все признаки надвигающегося мирового экономического кризиса.

В случае реализации самого негативного сценария и снижения объемов мирового производства, спрос на нефть и газ на мировых рынках может значительно сократиться, что приведет к падению цен на энергоресурсы.

К большому сожалению, именно доходы от продажи нефти и газа занимают большую часть в российском бюджете. И если цены на мировых рынках упадут, то и доходы России также снизятся. А там уже по цепочке опять может ослабеть рубль, и нам тоже придется за многие импортные товары заплатить дороже. Россия считается частью мировой экономики, поэтому все процессы, которые происходят в мире так или иначе коснутся и нашей страны. Невероятно, но факт…