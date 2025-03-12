Китайская BYD сделала Илону Маску дерзкое предложение

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Китайцы предложили сплотиться, ради борьбы с авто на ДВС

Дела у Илона Маска в последнее время идут не важно. Согласно последней статистике в Европе рухнули продажи Tesla. Из-за обвала фондовой бирже состояние миллиардера уменьшилось на $29 млрд. только за сутки. Из-за жесткой политики по сокращению государственных служащих американцы начинают мстить Маску, недавно по США прокатилась серия поджогов зарядных станций Tesla. Но возможно не все так плохо, неожиданно на помощь могут прийти китайцы.

Китайский производитель электромобилей BYD предложил компании Tesla объединить усилия для изменения мирового автопрома. В интервью изданию Financial Times , вице-президент китайского концерна Стелла Ли предложила Маску вместе выработать стратегию против автомобилей с ДВС.

По ее словам BYD и Tesla, объединившись, могли бы полностью изменить автомобильную отрасль. Стеллы Ли уверена в том, что электромобили уже достигли такого уровня, что стали намного лучше обычных бензиновых авто, в том числе по уровню развития технологий и качеству. На фоне замедления продаж электромобилей в мире, Стеллы Ли предлагает присмотреться к китайской рыночной модели.

Вице-президент BYD также отметила, что несмотря на развязанные Дональдом Трампом торговые войны, Пекин всегда открыт для технологического обмена с иностранными партнерами.

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Пока реакция Илона Маска на это предложение неизвестна, однако в этой ситуации необходимо признать, что именно BYD является мировым лидером по продаже электромобилей, как по стоимости, так и в технологическом плане. Может быть владельцу Tesla и стоит откликнуться на это предложение?