Владельцев старых авто предупредили о возможных проблемах с их регистрацией

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Владельца старых авто рассказали о тех трудностях, с которыми они могут столкнуться при регисрации своих машиг в Госавтоинспекции

В России начинается масштабная борьба с автохламом на дорогах. Водителя авто, возраст которых превышает 20 лет, предупредили о больших сложностях с регистрацией таких машин в Госавтоинспекции.

Об этом в интервью изданию АБН24 рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. На это есть сразу несколько причин.

Во-первых, в России пересмотрены экологически стандарты в сторону их ужесточения. С каждым годом повышаются требования к выбросам вредных веществ автомобилями. Если современные автомобили соответствуют всем необходимым нормативам, то у авто, выпущенным 20 лет назад, с этим показателем есть большие проблемы. Прохождение техосмотра в таких условиях не представляется возможным, что в свою очередь затруднит регистрацию.

Во-вторых, у старых авто есть серьезные проблемы с наличием всей необходимой документации. Как показывает практика, зачастую у старых авто отсутствуют оригинальные документы, подтверждающие их происхождение, либо они ранее были оформлены ненадлежащим образом.

В-третьих, все старые авто оснащены старыми технологиями и конструкциями, которые мало того не соответствуют нынешним нормам безопасности, но к тому же являются морально и физически изношенными, что дополнительно повышает опасность водителей и пассажиров таких авто. Данный фактор также может стать серьезным препятствием для получения разрешения на регистрацию.

Также участившиеся случаи мошенничества, с подделкой оригинальных документов на авто, стали поводом для ужесточения законодательства в этом вопросе.

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С одной стороны новое авто всегда лучше старого, только где взять человеку денег на покупку новой машины при нынешних ценах? Вряд ли в Госавтоинспекции смогут ответить на этот вопрос…