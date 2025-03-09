В России упали продажи китайских авто. Эксперты прокомментировали ситуацию

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Россияне ждут возвращения любимых западных автобрендов

Россияне стали реже покупать китайские автомобили. По итогам февраля 2025 года продажи продукции китайского автопрома рухнули на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит на фоне рекордных скидок на китайские авто. Причина этого явления весьма специфическая.

Как пишет агентство ТАСС , ссылаясь на «Газпромбанк автолизинг», на фоне геополитических новостей и возможного скорого возвращения в Россию автомобильных брендов Запада, Японии и Кореи, россияне решили отложить покупку нового авто на более поздний срок.

Также ситуацию подогревают высокие проценты по депозитам. Получается, что сегодня выгоднее держать деньги на банковском вкладе, чем брать кредит под высокие проценты.

По данным «Газпромбанк автолизинг», в феврале просели не только продажи китайских авто, также снизились и продажи российской Lada. АвтоВАЗ отгрузил дилерам 26,7 тыс. новых авто, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи “Москвича” снизились на 1,2 тыс. единиц, или на 6%.

Среди китайских марок аутсайдером стала Haval, который смог реализовать на российском рынке 9,6 тыс. авто, что на 22% меньше по сравнению с февралем 2024 года. Chery смогли продать 8,4 тыс. единиц, что на 17% ниже, еще плачевнее результаты у Geely, у которого продажи рухнули на 59%.

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В этой истории есть одно складе звено. А если западные автопроизводители все же не вернутся в Россию?