Руководство АвтоВАЗа назвало ориентировочную стоимость Lada Iskra

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Ранее эксперты практически угадали стоимость новой машины

В апреле 2025 года у АвтоВАЗа впервые за последние годы должна сойти с конвейера новая модель Lada Iskra. Главный вопрос, который интересует многих автолюбителей, сколько будет стоить автоновинка. И глава тольяттинского автозавода не стал держать интригу и раскрыл все подробности.

Со слов Максима Соколова стоимость базовой версии Lada Iskra была бы 1,2 млн руб, если бы продажи стартовали прямо сегодня, и тем самым подтвердил прогнозы многих автоэкспертов, которые и прогнозировали аналогичные цифры. Однако не все так просто.

Поскольку продажи начнутся только в апреле, то цены могут немного подрасти. При нынешней ключевой ставке, которая находится на уровне 21%, каждые 6 месяцев удорожание составляет порядка 10%. Lada Iskra сойдет с конвейера в апреле, то насыщение дилеров машинами произойдет только в мае, а массовые продажи по факту начнутся только летом. То есть если мы проведем нехитрые вычисления, то на старте продаж Lada Iskra может стоить 1,3 млн. рублей.

Однако стоит дождаться когда это событие произойдет. Хотя в наших реалиях надеяться на снижение цены не приходится.