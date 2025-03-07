Резкое падение доллара на рынке Forex. Девальвация американской валюты началась?

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За три торговые сессии американчский доллар на Forex потерял почти четыре фигуры

Драматические события сейчас происходят на международном валютном рынке Forex. Буквально за несколько дней американский доллар потерял против единой европейской валюты сразу несколько фигур. Пара EUR/USD только за три торговые сессии выросла на четыре фигуры с отметки 1,04 до 1,086. При том, что явных экономических предпосылок для падения доллара в мире не наблюдается.

Резкое снижение доллара началось после официального заявления Дональдом Трампом о введении торговых пошлин против Канады, Мексики и Китая. Указанные страны также пообещали принять ответные меры. В частости Китай планирует ввести заградительные пошлины на продукцию сельского хозяйства из США. Учитывая тот факт, что именно Китай являлся одним из крупнейших потребителей американского продовольствия, это может достаточно больно ударить по экономике США.

Возможно США целенаправленно девальвируют доллар против европейской валюты, с целью сделать свои товары более привлекательными на мировом рынке. Чем дешевле доллар, тем дешевле товары из США, и наоборот, чем дороже евро, тем дороже на мировых рынках товары из Европы. Это укладывается в логику угроз Трампа для всех производителей, когда он обещал что все товары, которые будут производиться вне США, будут стоить дороже. Однако четкого подтверждения данной теории пока нет.

На самом деле ситуация очень необычная, и трудно объяснимая. Возможно инсайдеры владеют какой-то важной информацией и играют на опережение.

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