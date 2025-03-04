Две плохие новости для российского рубля

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Российская валюта ускорила свое падение на фоне заявления нефтяного картеля ОПЕК+

Весна началась для российского рубля с негатива. Курс национальной валюты с отметки 85,93 руб. за один американский доллар опустился до уровня 89,24 руб. за одну единицу американской валюты, что составляет 3%. На первый взгляд все выглядит как обычная коррекция, однако есть информация, которая может сигнализировать, что рубль в ближайшем времени может продолжить падать.

Первая новость, заставляющая насторожиться, это торговая война, которую планомерно развязывает президент США Дональд Трамп. Как известно накануне он заявил, что вводит 25% торговые пошлины против Мексики и Канады, и 10% пошлины против Китая. Это означает, что ситуация в мировой экономике может ухудшится, кризисные явления усилятся, и на фондовых рынках начнется падение. Все это рикошетом может ударить и по российскому рублю.

Вторая плохая новость для рубля, это решение нефтяного картеля ОПЕК+, который принял решение об увеличении объемов добычи нефти с 1 апреля 2025 года. На этих новостях котировки нефти просели и вплотную подошли к отметке $70 за баррель. В случае пробоя этой отметки есть вероятность усиления снижения. Поскольку российский рубль до сих пор значительно зависит от валютных поступлений в бюджет от продажи нефти, то и этот фактор может сыграть с российской валютой злую шутку.

Также в середине марта состоится экспирация валютных фьючерсов, и возможно игроки на рынке захотят немного разогнать валюту, купленную на самых низах, чтобы продать ее подороже.

Между тем позитивные новости о переговорах между Россией и США частично могут нивелировать этот негатив. Если рубль и будет слабеть, то колебания не должны быть критичными. Все должно укладываться в обычные рыночные колебания. Спекулировать валютой по-прежнему опасно, поскольку можно получить серьезный убыток.