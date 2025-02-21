Нейросеть Grok 3 Илона Маска предсказала курс доллара по 30 рублей

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Нейросеть Grok 3 рассказала о ближайшем будущем российской валюты

Стартапа xAI, принадлежащий Илону Маску, на днях презентовал нейросеть под названием Grok 3. Как уверяют авторы, их разработка должна превзойти по эффективности своих главных конкурентов DeepSeek, Google Gemini, Anthropic Claude и ChatGPT от OpenAI. Редакция портала Hi-Tech Mail решила протестировать данную новинку, и задала вопрос, каким будет курс доллара в России в ближайшее время, и получила весьма интересные результаты.

Проанализировав ситуацию в российской экономике, нейросеть Grok 3 не исключила варианта, при котором курс доллара может упасть до отметки в 30 руб. Однако это возможно только при реализации сразу нескольких условий. Для этого котировки нефти на международном рынке должны вырасти до уровня 150-200 долларов за баррель, благодаря чему значительно вырастут доходы от экспорта, и рубль укрепится до указанной отметки. Такой сценарий возможен при развитии глобального энергетического кризиса.

Наряду с этим должно произойти снятие санкций и восстановление экономических отношений с Евросоюзом, что опять увеличит приток в страну валюты и снизить спрос среди россиян на доллары. Способствовать развитию такого сценария также может девальвация доллара на глобальном рынке, или полный переход на использование цифровых валют. Но самое главное, российская экономика должна развиваться, и при этом должна снижаться зависимость от импорта.

Если проанализировать все озвученные условия, то стоит признать, что вероятность их наступления достаточно низка, особенно это касается стоимости нефти по $200. Поэтому в ближайшем будущем мы вряд ли увидим курс доллара по 30 руб.

Но отчаиваться не стоит. Также Grok 3 наиболее реалистичный сценарий в данных условиях. Это стабилизация нефтяных котировок на уровне 80-100 долларов, Россия переходит полностью на расчеты юанях, при этом западные санкции остаются в силе. При таких условиях мы можем увидеть курс доллара по 70 руб. в конце этого десятилетия, а в конце 40-х годов российская валюта может укрепиться до 50-60 рублей за одну единицу американской валюты.

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Стоит отметить, что нейросеть не учла много других факторов. И в жизни бывают непредвиденные истории. Поэтому можно не стоит близко принимать близко к сердцу прогноз искусственного интеллекта. В любом случае в России все будет хорошо!