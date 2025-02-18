Китайский юань бросает вызов американскому доллару

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Китай не скрывает своих амбиций, что хотел бы видеть юань в качестве основной мировой резервной валюты

Сегодня о будущем американского доллара идет много споров. Эксперты гадают, сможет ли американская валюта устоять под огромным давлением накопившихся проблем в экономике США. Большинство сходится во мнении, что перспективы доллара весьма туманные, и ему на замену должна прийти новая резервная валюта. Главной интригой пожалуй остается, какая именно валюта способна заменить доллар.

Как мы знаем, что страны БРИКС обсуждали вопрос о введении единой валюты для стран данного экономического объединения. Однако этот вопрос продвигается очень туго, и единой позиции ни у кого нет. Поэтому воспользоваться сложившейся ситуацией решил Китай.

Глава китайского банка People’s Bank of China (РСОВ) Пан Гуншень решил противопоставить доллару китайский юань. Банкир акцентировал свое внимание на том, что после ввода Дональдом Трампом заградительных пошлин, только юань смог окрепнуть, в то время как многие валюты других стран ослабли.

Выступая на международной финансовой конференции в Аль-Уле в Саудовской Аравии Пан Гуншень заявил:

«Стабильный юань сыграл ключевую роль в сохранении глобальной финансовой и экономической стабильности. Мы прибегнем к макропруденциальной политике для того, чтобы сохранить стабильный курс обмена…» - цитирует выступление президента главного китайского банка издание Bloomberg.

Китай не скрывает своих амбиций, и видит именно свою валюту в качестве серьезного конкурента для доллара. Для этого принимаются все усилия для того, чтобы курс юаня был стабильным. Поэтому не удивительно, что одной из приоритетных задач РСОВ в последнее время является защита юаня от атак и давления извне.

Однако на пути юаня к лидерству на международном валютном рынке есть много проблем. Первая, китайская валюта не является свободно конвертируемой. Сильный юань также несет серьезную опасность для китайской экономики. Сильно крепкий курс делает импорт китайской продукции более дорогим, причем на фоне слабого спроса.

Ситуация осложняется еще снижением инвестиций в китайскую экономику. В качестве выхода из кризиса Китай пытается стимулировать внутренний спрос, что выражается в попытках увеличить доходы домохозяйств.

Получится ли у китайских властей сместить американский доллар с трона главной мировой резервной валюты покажет только время. А пока у доллара еще есть время оставаться главной валютой в мире.