Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю июля

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Погода изменится только ближе к выходным

Вологодская область в течение всей недели будет находиться под влиянием серии активных циклонов с юга. В связи с чем прогнозируются кратковременные дожди, при этом температурный фон будет близок к климатической норме.

Сегодня регион останется во власти облачного вихря, во вторник кратковременные дожди сохранятся, ночью +12… +17 градусов, днем от +22 до +27 градусов.

Аналогичная погода ожидается в среду и в четверг, когда территория области останется в зоне неустойчивой погоды с кратковременными дождями, ночной температурой от +11 до +16 градусов и дневной от +23 до +28 градусов, на западе до +20 градусов.

В пятницу в зоне осадков останутся преимущественно центральные и восточные округа области. По предварительным данным, только ближе к выходным ожидается усиление гребня антициклона с юго-запада. Рост атмосферного давления будет способствовать прекращению осадков и установлению комфортной погоды до +27 градусов, рассказали в вологодском Гидрометцентре.