Барби выпускница

В период вступительных кампаний и подачи документов российские абитуриенты и их родители сталкиваются с суровой финансовой реальностью, которая вызывает всё больше вопросов.

Недавние масштабные подсчеты аналитиков наглядно продемонстрировали парадоксальную ситуацию: получить диплом о высшем образовании в отечественном вузе сегодня обходится значительно дороже, чем в абсолютном большинстве европейских государств. По статистике, ценники на обучение в России уверенно обгоняют прайсы 22 из 27 стран Европы, что заставляет серьезно пересмотреть привычные мифы о заоблачной стоимости западного образования.

Средняя стоимость одного года очного обучения в российских университетах на данный момент варьируется в пределах двухсот – двухсот пятидесяти тысяч рублей. В пересчете по текущим курсам это составляет внушительные две с лишним тысячи евро. Для сравнения, во Франции год учебы на бакалавриате обойдется студенту всего в сто восемьдесят евро, магистратура потребует около двухсот пятидесяти евро, а престижные инженерные школы попросят максимум шестьсот пятьдесят евро в год. Похожая демократичная картина наблюдается и в других уголках континента. В благополучном Люксембурге плата за семестр составляет скромные четыреста евро, в Болгарии профильные министерства удерживают средний ценник на уровне пятисот евро в год, а испанские вузы просят от семисот евро за годовой курс. Даже в Швейцарии, Литве и Хорватии, где учебные заведения самостоятельно диктуют финансовую политику, итоговый чек в большинстве случаев оказывается заметно скромнее российского среднего показателя.

Но самый удивительный контраст заключается в том, что огромная часть Европы вообще отказалась от коммерциализации базового высшего образования. Огромный список стран, включая Австрию, Германию, Чехию, Финляндию, Швецию, Норвегию и Польшу, предоставляет возможность учиться в государственных вузах либо абсолютно бесплатно, либо за чисто символические административные взносы. Главное условие — обучение на национальном языке и наличие статуса резидента. На фоне этих данных российским семьям, вынужденным брать многолетние кредиты на оплату отечественных институтов, остается лишь задаваться вопросом о том, почему доступ к знаниям внутри страны оценивается по столь завышенным тарифам, превосходящим запросы ведущих образовательных центров Старого Света.