В Вологде монтируют колесо обозрения

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Готовность работ составляет 70%

В Вологде продолжается монтаж колеса обозрения. Готовность работ составляет около 70%.

«Возведение колеса обозрения реализуется на средства инвестора. Оно будет 40-метровым в высоту, оборудованным 20 закрытыми кабинками, которые одновременно смогут вмещать до 120 посетителей. Аттракцион оснастят системами отопления и кондиционирования, а в тёмное время суток конструкция будет подсвечиваться иллюминацией. Его планируется запустить в работу в начале августа», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Сейчас подрядчик занимается установкой четырёх сдвоенных опор для колеса, монтирует соединительную площадку, поднимают двигатель для аттракциона. На площадке ежедневно работают 10 специалистов, задействовано два крана и вышка для соединения конструкций на верхнем ярусе. На следующем этапе рабочие начнут установку опорных ферм и кабин. В зависимости от погодных условий сборка может занять до 10 дней.

После завершения установки аттракцион пройдет госэкспертизу и тестовые испытания. Проверка безопасности займет до 10 дней.

Колесо обозрения в парке Ветеранов возводят на средства инвестора. Сборкой 40-метрового аттракциона занимается подрядная организация, специализирующейся на создании подобных аттракционов.