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Резкое изменение погоды произойдет в Вологодской области

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
дожди погода

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Первая половина недели будет дождливой


Вологодские синоптики заявляют о резком изменении погоды на предстоящей неделе. При этом первая половина недели будет дождливой.

В понедельник и вторник на территории региона будет господствовать активный циклон с дождями различной степени интенсивности. Днем температура воздуха не превысит +23 градусов.

В среду интенсивность дождей снизится, но максимальная температура воздуха также составит +23 градуса.

«В четверг восток региона окажется под влиянием жаркого антициклона с востока, в результате температура резко повысится до +24… +29 градусов. Крайний запад будет находится в зоне фронта, сохранится неустойчивая погода с температурой +21… +22 градуса. Из-за контрастных воздушных масс по области усилится ветер», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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