Резкое изменение погоды произойдет в Вологодской области
Источник фото: Вологодский ЦГМС погода
Первая половина недели будет дождливой
Вологодские синоптики заявляют о резком изменении погоды на предстоящей неделе. При этом первая половина недели будет дождливой.
В понедельник и вторник на территории региона будет господствовать активный циклон с дождями различной степени интенсивности. Днем температура воздуха не превысит +23 градусов.
В среду интенсивность дождей снизится, но максимальная температура воздуха также составит +23 градуса.
«В четверг восток региона окажется под влиянием жаркого антициклона с востока, в результате температура резко повысится до +24… +29 градусов. Крайний запад будет находится в зоне фронта, сохранится неустойчивая погода с температурой +21… +22 градуса. Из-за контрастных воздушных масс по области усилится ветер», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.