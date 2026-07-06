Резкое изменение погоды произойдет в Вологодской области

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Первая половина недели будет дождливой

Вологодские синоптики заявляют о резком изменении погоды на предстоящей неделе. При этом первая половина недели будет дождливой.

В понедельник и вторник на территории региона будет господствовать активный циклон с дождями различной степени интенсивности. Днем температура воздуха не превысит +23 градусов.

В среду интенсивность дождей снизится, но максимальная температура воздуха также составит +23 градуса.