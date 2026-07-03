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Французские политики требуют массовой закупки кондиционеров для населения

Массовые потасовки в магазинах бытовой техники быстро переросли из рядового криминального происшествия в предмет жарких политических дебатов. Внезапно выяснилось, что Пятая республика катастрофически отстает в вопросах адаптации к изменению климата. Долгие годы установка сплит-систем во Франции строго регламентировалась из-за заботы об историческом облике фасадов и борьбе за снижение углеродного следа. В итоге большинство домохозяйств встретило экстремальную волну тепла с абсолютно пустыми руками.

Оппозиция не упустила шанс заработать баллы на недовольстве плавящихся от зноя избирателей. В парламенте уже звучат радикальные предложения по спасению нации от тепловых ударов. Например, представители партии «Национальное объединение» выдвинули амбициозную программу стоимостью около двадцати миллиардов евро. Ее суть заключается в масштабной климатической модернизации страны к 2030 году. Инициатива подразумевает субсидирование и закупку почти сорока миллионов охладительных устройств для нужд рядовых граждан. Идея звучит крайне привлекательно для простых французов, штурмующих супермаркеты, но вызывает глубокий скепсис у экологов и экономистов.

Возникает замкнутый круг. Массовое внедрение мощных энергоемких приборов создаст небывалую нагрузку на устаревшие электросети и неизбежно приведет к скачкообразному росту выбросов углекислого газа. Это, в свою очередь, лишь подстегнет процессы глобального потепления, создавая еще более сильную жару в будущие годы. Государству предстоит найти тонкий баланс: как защитить население от ежегодных тепловых волн, не разрушая при этом национальную экологическую стратегию. Очевидно одно — эпоха, когда жару можно было просто перетерпеть с бокалом воды под навесом уличного кафе, безвозвратно ушла.