Красный уровень угрозы: Европа задыхается от высоких температур, отменяя экскурсии и закрывая школы

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Франция ввела экстренные меры из-за 40-градусного пекла

Причиной потребительской паники стало экстремальное повышение температур, накрывшее западную часть континента. В середине июня погодные аномалии установили новые пугающие рекорды: в Чехии зафиксировали 40,6 градуса — показатель, невиданный за три сотни лет метеонаблюдений. Следом тепловой удар приняла на себя Франция, где в отдельных департаментах воздух прогрелся выше 44 градусов. Власти были вынуждены объявить красный, самый высокий уровень климатической опасности.

Привычный ритм жизни французской столицы парализован. Администрация Эйфелевой башни экстренно сократила часы приема туристов, аналогичные ограничения ввел Лувр. Находиться в стеклянных пирамидах или на раскаленном металле смотровых площадок стало физически невыносимо. Ситуация в образовательном секторе выглядит еще тревожнее: тысячи школ по всей стране сократили уроки или вовсе закрыли двери, поскольку здания старой постройки превратились в раскаленные духовки. Медицинская система работает на пределе возможностей, фиксируя резкий скачок обращений с тепловыми ударами. Власти Парижа пошли на беспрецедентные меры, временно запретив распитие алкогольных напитков на улицах в дневное и вечернее время, чтобы хоть как-то снизить нагрузку на врачей скорой помощи и предотвратить массовые обмороки.

Масштаб проблемы выходит далеко за рамки рядового дискомфорта. Статистика избыточной смертности, связанной с экстремальным зноем, исчисляется сотнями случаев по всей Европе. Природа словно проверяет на прочность урбанистические концепции старого света, где кондиционирование долгое время считалось излишеством или даже вредной экологической привычкой. Теперь же, когда асфальт плавится под ногами, а дышать раскаленным воздухом становится небезопасно для здоровья, европейцам приходится срочно пересматривать свои взгляды на базовый домашний комфорт.