Битва за прохладу: аномальная жара заставила французов выламывать двери супермаркетов

Источник фото: Юлия Галунова Палящее солнце

Во Франции покупатели пошли на штурм магазинов из-за рекордного зноя

Европа плавится под лучами беспощадного солнца, и утонченные манеры местных жителей стремительно испаряются вместе с последней влагой. Во Франции охота за климатической техникой приобрела масштабы настоящего уличного бунта. Социальные сети облетели дикие кадры из пригородов Парижа, где обезумевшая толпа буквально снесла входные двери дискаунтера Lidl. Люди занимали очередь еще с часа ночи, чтобы успеть забрать спасительный портативный кондиционер или хотя бы обычный вентилятор из новой утренней партии.

Когда жалюзи магазина поползли вверх, началась форменная осада. В коммуне Нантер сотни покупателей ринулись внутрь, сминая всё на своем пути. Входные конструкции не выдержали напора толпы и рухнули. Внутри торговых залов покупатели окончательно забыли о правилах приличия: респектабельные горожане вырывали друг у друга из рук заветные коробки, кричали и толкались. В одном из столичных супермаркетов ситуация накалилась настолько, что на четыреста страждущих выкатили всего два прибора. Возмущению толпы не было предела, и, по сообщениям местных медиа, для усмирения агрессивных людей полиции пришлось применить слезоточивый газ. Полки пустели за считанные минуты, оставляя опоздавшим лишь созерцать пустые стеллажи и вытирать пот со лба.

Этот всплеск покупательского безумия наглядно демонстрирует, насколько население оказалось не готово к погодным сюрпризам. Никакие призывы к спокойствию не работают, когда столбик термометра в квартирах без сплит-систем переваливает за тридцать градусов. Ситуация усугубляется тем, что многие сетевые дискаунтеры анонсировали крупные распродажи охладительной техники, спровоцировав эффект толпы. В итоге банальный поход за бытовым прибором превратился в опасный тест на физическую выживаемость, где побеждает тот, кто работает локтями активнее других.