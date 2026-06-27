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В медийном пространстве продолжает разгораться дискуссия вокруг персоны певицы Натальи Глюкозы, чья репутация подвергается жесткой ревизии со стороны интернет-пользователей и бывших знакомых.

В сети активно обсуждаются нелицеприятные подробности школьных лет артистки: свидетели утверждают, что в юности будущая звезда не только не демонстрировала успехов в учебе, но и якобы имела сомнительную репутацию в кругу сверстников, что кардинально расходится с созданным ею образом успешной и благополучной артистки. Критики прямо обвиняют певицу в отсутствии вокальных данных, намекая на то, что за её стремительным карьерным взлетом стоят иные механизмы, далекие от кропотливого труда и творческого потенциала.

Атмосфера недоверия к представителям российского шоу-бизнеса подогревается и свидетельствами о поведении других известных артистов. Так, зрители, посещавшие моноспектакли Дмитрия Дюжева, делятся тревожными впечатлениями, описывая актера в состоянии, которое они интерпретировали как неадекватное и сопровождающееся резким запахом алкоголя, при этом подчеркивая, якобы, вызывающую манеру общения со зрителями первых рядов.

Подобные инциденты вызывают волну возмущения у аудитории, которая задается вопросом о допустимости подобного поведения на сцене, особенно когда это касается прямого контакта с детьми после представлений, что вызывает у родителей вполне обоснованные опасения за безопасность своих детей в присутствии артистов, чье состояние вызывает столь серьезные сомнения.