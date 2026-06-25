День The Beatles: как Джон Леннон придумал «Моржа» и обвел вокруг пальца миллионы фанатов

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Во Всемирный день The Beatles музыкальный мир вновь возвращается к одной из самых интригующих загадок ливерпульской четверки.

Двадцать пятое июня 2026 года навсегда войдет в историю музыки как первый официальный Глобальный день The Beatles — дата, получившая безоговорочное признание от самих музыкантов и управляющей компании Apple Corps Ltd. Выбор этого дня глубоко символичен и отсылает нас к эпохальному событию. Именно 25 июня 1967 года Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр переступили порог лондонской студии Abbey Road, чтобы исполнить гимн поколения «All You Need Is Love» в рамках первой в истории международной спутниковой телетрансляции.

В честь этого события стоит вспомнить о другой композиции того же периода, которая до сих пор сводит с ума музыкальных критиков и преданных битломанов. Речь идет о психоделическом шедевре «I Am The Walrus», подарившем поп-культуре один из самых неразрешимых ребусов.

Психоделика, цензура и Льюис Кэрролл

Песня, вошедшая в саундтрек к фильму Magical Mystery Tour, родилась из причудливого симбиоза. Джон Леннон черпал вдохновение в поэме Льюиса Кэрролла «Морж и Плотник», а также, как гласят устойчивые слухи тех лет, в собственном опыте расширения сознания с помощью запрещенных веществ. Любопытно, что позже музыкант с присущей ему самоиронией признавался: он слишком поздно осознал суть кэрролловской сказки, где морж — это хитрый и жестокий злодей, обманом проглотивший доверчивых очеловеченных устриц.

Композиция получилась настолько дерзкой и сюрреалистичной, что консервативная корпорация BBC немедленно запретила ее к эфиру. Камнем преткновения стали последние строки четвертой строфы, где Леннон жонглировал провокационными образами «порнографической жрицы» и «спущенных панталон». Однако истинная магия текста заключалась не в скандальности, а в его абсолютной, намеренной абсурдности. Слушателя буквально бомбардировали странными видениями: от поющих элементарных пингвинов до человека-яйца и внезапных ироничных отсылок к Эдгару Аллану По.

Насмешка над поиском смысла

Десятилетиями музыкальные критики пытались препарировать этот текст. В нем искали отголоски индийской философии, завуалированную критику капитализма и хлесткие нападки на слепую религиозность. Правда же оказалась куда изящнее и смешнее. Искрой, из которой возгорелось пламя «Моржа», стало обычное письмо от британского школьника. Мальчик рассказал, что их преподаватель на полном серьезе разбирает тексты The Beatles на уроках, приписывая им глубочайший академический смысл.

Леннона, всегда презиравшего интеллектуальный снобизм, это невероятно раздосадовало. Он решил проучить искателей скрытых посланий, сознательно написав максимально запутанный текст, склеенный из абстрактных, несочетаемых слов. По сути, это был грандиозный пранк.

Так кто же скрывался под маской Моржа?

Главная интрига, вынесенная в заглавие, получила свое изящное развитие год спустя. В 1968 году на легендарном «Белом альбоме» вышла песня «Glass Onion», где Леннон с нескрываемой усмешкой бросил фанатам новую загадку, спев строчку: «The walrus was Paul» («Моржом был Пол»). Это заявление идеально легло в канву набиравшей обороты конспирологической теории о гибели Маккартни и окончательно запутало поклонников.

Однако уже в 1970 году, после болезненного распада группы, Джон выпустил свой первый сольный альбом. В пронзительной исповедальной композиции «God» он расставил все точки над «i», пропев:

«Я был моржом, но теперь я Джон. И поэтому, дорогие друзья, вам просто придется жить дальше. Мечта окончена».

В конечном итоге, попытки разгадать тайну Моржа обречены на провал, потому что они противоречат самой сути этой словесной абракадабры. Леннон блестяще доказал, что иногда не стоит искать глубокий подтекст в каждом слове. Гораздо лучше насладиться невероятным, освобождающим ощущением того, что в искусстве не у всего есть слои, которые нужно снимать один за другим.