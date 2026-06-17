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Аномальные ливни уходят из Вологодской области

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
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Температура воздуха при этом пока остается прохладной


Аномальные ливни уходят из Вологодской области. При этом сильная облачность пока сохраняется, из-за чего солнце не сможет хорошо прогревать поверхность земли.

В течение ближайших пару дней осадки небольшой интенсивности в регионе еще возможны, температура воздуха составит до +22 градусов, что даже выше, чем в центральной России.

Как заявил главный специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, прохладная погода сохранится до конца рабочей недели, а улучшатся метеоусловия лишь к середине субботы, и особенно в воскресенье с приходом солнечного гребня антициклона, благодаря чему столбики термометров начнут постепенно повышаться.

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