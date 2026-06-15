Синоптики рассказали, как долго продержится дождливая погода

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Температура воздуха при этом будет близка к климатической норме

Дожди в Вологодской области с разной степенью интенсивности будут идти всю неделю.

По данным вологодского Гидрометцентра, сегодня ожидаются кратковременные дожди при максимальной температуре до +26 градусов.

Более прохладная погода будет во вторник, когда столбики термометров поднимутся до отметки в +21 градус. Также пройдут дожди ливневого характера с грозами. Аналогичная погода сохранится в среду.

«В четверг область пониженного давления постепенно начнет заполняться, интенсивность осадков пойдет на спад. Ночью +10… +13 градусов, днём +16… +21 градус», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В пятницу осадки практически прекратятся, а выходные, по предварительным данным, пройдут без дождей. Температура воздуха при этом начнет повышаться.