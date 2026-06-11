На смену жаре в Вологодской области придут дожди с грозами

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Температура опустится до климатической нормы

Вологодские синоптики рассказали, что на смену жарким дням придут дожди с грозами.

Сегодня и завтра в регионе сохранится жара. При этом в пятницу столбики термометров могут подняться до отметки в +31 градус. Правда, в крайних западных округах уже возможны кратковременные дожди с грозами. Аналогичная погода сохранится в субботу.

«В воскресенье зона неустойчивой погоды сместится к центру и востоку региона, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью +11… +16 тепла, днём воздух прогреется до+23… +28 градусов. В городе Вологда также высока вероятность грозы», - сообщает вологодский Гидрометцентр.

В начале следующей недели также сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, при этом из-за смены синоптических процессов среднесуточная температура понизится. Днем столбики термометров не будут подниматься выше отметки в +22 градуса.