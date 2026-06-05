Спрос на частные бассейны в Вологодской области вырос в 2,5 раза

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Также вырос спрос на модульные бани

Спрос на бассейны в Вологодской области с приходом теплого сезона вырос в 2,5 раза. Также выросло изготовление модульных бань. Как сообщает Авито Услуги, строительство бань и бассейнов стало одним из лидирующих вопросов дачного обустройства.

«Теплый период подталкивает владельцев участков к решению, которое еще недавно могло откладываться, а теперь воспринимается как приоритетное вложение в комфорт», - говорится в сообщении.

Также в регионе на 60% вырос интерес к финским саунам, на 49% к турецким хаммамам. На 41% вырос интерес к солевым саунам и к русским баням.

Помимо капитального строительства, жители округа интересовались более быстрыми форматами. Спрос на изготовление модульных бань вырос на 70%: это готовые конструкции, которые привозят на участок и собирают в короткие сроки. Этот вариант выбирают те, кто хочет получить баню к началу сезона, не затевая долгую стройку.