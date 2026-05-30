Более 6 млрд рублей направит «ФосАгро» на проекты развития в Вологодской области

Глава региона поздравил коллектив предприятия с 25-летием со дня основания компании

«ФосАгро» направит в этом году порядка 6 млрд рублей на различные проекты развития в Вологодской области. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил коллектив «ФосАгро» с наступающим Днём химика, 25-летием со дня основания компании и поблагодарил за эффективную работу во благо региона.

«Компания «ФосАгро» в глазах областного правительства является примером, того, как капитал работает для людей. У нас выстроено образцово-показательное, равноправное, открытое государственно-частное партнёрство. Я благодарю предприятие за социально ориентированную работу, планомерное и очень эффективное участие в благоустройстве города Вологды», – сказал Георгий Филимонов.

При поддержке «ФосАгро» были реализованы несколько масштабных проектов: реконструирована площадь Дрыгина и Кремлёвская площадь, установлен памятник Анатолию Дрыгину в областной столице. В этом году компания примет участие в благоустройстве Кремлёвского сада в Вологде. Всего на проекты развития предприятие направит более 6 млрд рублей.

В рамках торжественного мероприятия глава региона также вручил государственные награды ведущим специалистам АО «Апатит» – череповецкого комплекса «ФосАгро».