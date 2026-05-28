Глава Тотемского округа рассказал об инвестициях в производство
Глава Тотемского округа Сергей Селянин представил в региональном парламенте доклад о реализации программ социально-экономического развития муниципалитета. По его словам, округ сохраняет позиции одного из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов региона.
«В настоящее время на территории округа реализуется семь крупных инвестиционных проектов: три в агропромышленном комплексе, два в лесопромышленном комплексе и два в сфере туризма. Наиболее значимым является строительство современного фанерного завода компании ООО «Холбит». Общий объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей, что позволит дополнительно создать более 100 высокопроизводительных рабочих мест», — рассказал Сергей Селянин.
Уровень зарегистрированной безработицы в округе находится на рекордно низкой отметке — всего 0,43% (официально зарегистрировано 111 граждан, ищущих работу). При этом среднемесячная заработная плата по округу достигла весьма высокого для муниципальных образований показателя — 67 493 рублей.
Ключевым драйвером экономики остается АПК и перерабатывающая промышленность. В 2025 году производство молока в округе увеличилось до 51,7 тыс. тонн. Руководству округа удалось выстроить эффективную систему софинансирования и поддержки аграриев: по итогам года агропромышленному сектору было предоставлено 17 видов государственной и муниципальной поддержки на общую сумму 227,1 млн рублей.
В 2025 году совокупный объем финансирования программ строительства, ремонта и модернизации объектов составил 358,2 млн рублей. Основной объем средств был направлен на улучшение качества дорожной сети и социальной инфраструктуры. В частности, на дорожную деятельность было выделено более 500 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, включая масштабные работы по укладке нового слоя асфальта на участке «Туровец — Тотьма» трассы Чекшино — Тотьма — Куратово, а также текущее содержание 460 км местных дорог и двух паромных переправ через реку Сухону.
В социальной сфере ключевым итогом года стало завершение комплексного ремонта Тотемской школы №2 (общий объем вложений — 82,2 млн рублей), модернизация объектов спорта (капитальный ремонт здания Тотемской детско-юношеской спортивной школы и ФОКа на сумму 51,7 млн рублей) и благоустройство общественных пространств (64,7 млн рублей, включая обновление «Городского сада» в Тотьме).
Отдельно депутаты отметили успехи округа в туристической индустрии. Муниципалитет прочно удерживает 6-е место в рейтинге самых посещаемых территорий Вологодской области (уступая лишь крупнейшим центрам — Вологде, Череповцу, Великому Устюгу и Кириллову). По итогам 2025 года турпоток составил порядка 155 тысяч человек. Глава округа подчеркнул, что администрация уходит от модели «однодневного туризма»: благодаря развитию инфраструктуры среднее время пребывания гостя в округе выросло до 1,5 суток, что напрямую увеличивает доходы местного малого и среднего бизнеса.
Итоги отчета главы Тотемского округа получили высокую оценку со стороны депутатов областного парламента.
«Тотемский округ на протяжении последних лет демонстрирует пример образцового, системного управления. Мы видим, как грамотно руководство муниципалитета использует бюджетные инвестиции, успешно привлекает федеральные гранты и средства национальных проектов. Такой масштабный управленческий опыт, умение работать в тесном диалоге с населением и бизнесом — это серьезный капитал, который сегодня крайне востребован на региональном и даже федеральном уровне», — отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.