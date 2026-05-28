Глава Тотемского округа рассказал об инвестициях в производство

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

Округ сохраняет позиции одного из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов

Глава Тотемского округа Сергей Селянин представил в региональном парламенте доклад о реализации программ социально-экономического развития муниципалитета. По его словам, округ сохраняет позиции одного из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов региона.

«В настоящее время на территории округа реализуется семь крупных инвестиционных проектов: три в агропромышленном комплексе, два в лесопромышленном комплексе и два в сфере туризма. Наиболее значимым является строительство современного фанерного завода компании ООО «Холбит». Общий объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей, что позволит дополнительно создать более 100 высокопроизводительных рабочих мест», — рассказал Сергей Селянин.

Уровень зарегистрированной безработицы в округе находится на рекордно низкой отметке — всего 0,43% (официально зарегистрировано 111 граждан, ищущих работу). При этом среднемесячная заработная плата по округу достигла весьма высокого для муниципальных образований показателя — 67 493 рублей.

Ключевым драйвером экономики остается АПК и перерабатывающая промышленность. В 2025 году производство молока в округе увеличилось до 51,7 тыс. тонн. Руководству округа удалось выстроить эффективную систему софинансирования и поддержки аграриев: по итогам года агропромышленному сектору было предоставлено 17 видов государственной и муниципальной поддержки на общую сумму 227,1 млн рублей.

В 2025 году совокупный объем финансирования программ строительства, ремонта и модернизации объектов составил 358,2 млн рублей. Основной объем средств был направлен на улучшение качества дорожной сети и социальной инфраструктуры. В частности, на дорожную деятельность было выделено более 500 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, включая масштабные работы по укладке нового слоя асфальта на участке «Туровец — Тотьма» трассы Чекшино — Тотьма — Куратово, а также текущее содержание 460 км местных дорог и двух паромных переправ через реку Сухону.

В социальной сфере ключевым итогом года стало завершение комплексного ремонта Тотемской школы №2 (общий объем вложений — 82,2 млн рублей), модернизация объектов спорта (капитальный ремонт здания Тотемской детско-юношеской спортивной школы и ФОКа на сумму 51,7 млн рублей) и благоустройство общественных пространств (64,7 млн рублей, включая обновление «Городского сада» в Тотьме).

Отдельно депутаты отметили успехи округа в туристической индустрии. Муниципалитет прочно удерживает 6-е место в рейтинге самых посещаемых территорий Вологодской области (уступая лишь крупнейшим центрам — Вологде, Череповцу, Великому Устюгу и Кириллову). По итогам 2025 года турпоток составил порядка 155 тысяч человек. Глава округа подчеркнул, что администрация уходит от модели «однодневного туризма»: благодаря развитию инфраструктуры среднее время пребывания гостя в округе выросло до 1,5 суток, что напрямую увеличивает доходы местного малого и среднего бизнеса.

Итоги отчета главы Тотемского округа получили высокую оценку со стороны депутатов областного парламента.