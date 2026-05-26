Силовики задержали одного из экс-заместителей губернатора

Иван Иноземцев проходит в рамках «похоронного дела»

Правоохранительными органами задержан один из бывших заместителей вологодского губернатора Иван Иноземцев. По предварительным данным, он может проходить по так называемому «похоронному делу», по которому ранее следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как считает губернатор региона Георгий Филимонов, задержание Иноземцева было вполне ожидаемым.

«Иноземцев проработал в областной команде всего полгода, был уволен в конце ноября прошлого года. Как только возникли подозрения в возможной причастности, сразу обратили внимание силовиков», - написал Филимонов в соцсетях.

По его словам, те, кто приходил на работу в региональное правительство, прикрываясь благими намерениями для решения корыстных задач, должны понести наказание.

«Каждый подобный проступок любого из членов областного правительства будет вскрыт. Здесь важнее результат, чем молчание во избежание неких «имиджевых потерь». Не надо пытаться к нам прислоняться, чтобы попробовать использовать. Сколько нужно, столько и будем продолжать выявлять и вычищать», - уточнил Филимонов.

Как ранее сообщал NewsVo , в рамках «похоронного» дела были задержаны директор вологодского МКУ «Ритуал» Александр Мариныч и директор МБУ «Ритуал-Спецслужба» Олег Селезнев.

По данным регионального управления следственного комитета, задержанные подозреваются в трех эпизодах получения взятки в крупном размере. Также одному из них инкриминируется превышение должностных полномочий. В общей сложности они подозреваются в получении взяток на сумму более 1 млн рублей. Фигуранты вплоть до декабря 2025 года ставили родственников умерших в ситуацию, при которой последние были вынуждены передавать деньги за оказание им ритуальных услуг, которые гарантированы законодательством, - сообщает региональный следком.