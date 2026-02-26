Появляются все новые факты в вологодском «похоронном» деле

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Следствие ведет региональный СК при оперативном сопровождении УМВД

В вологодском «похоронном» деле, по которому в настоящее время задержаны двое руководителей «Ритуала», появляются все новые факты. Ранее, напомним, сообщалось о задержании директора вологодского МКУ «Ритуал» Александра Мариныча и директора МБУ «Ритуал-Спецслужба» Олега Селезнева.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, на данный момент задержанные подозреваются в трех эпизодах получения взятки в крупном размере. Также одному из них инкриминируется превышение должностных полномочий. В общей сложности на данный момент они подозреваются в получении взяток на сумму не менее 1,1 млн рублей.

Впрочем, не исключено, что общая сумма взяток может значительно увеличиться, поскольку жалобы на действия руководителей «Ритуала» от вологодских предпринимателей начали поступать уже в начале прошлого года, однако уволены они были только в декабре. Представители вологодского похоронного бизнеса рассказывали, что наиболее «блатные» места на Козицинском кладбище Вологды стоили до 1,5 млн рублей.

«Осенью 2024 г. директор муниципального ритуального предприятия Вологды, обязанный обеспечивать оказание возглавляемой им службой услуг населению по погребению умерших, создал преступную группу, в которую вовлек руководителя казенного ритуального учреждения и местного предпринимателя. Согласно отведенным ролям, фигуранты вплоть до декабря 2025 г. ставили родственников умерших в ситуацию, при которой последние были вынуждены передавать деньги за оказание им ритуальных услуг, которые гарантированы законодательством», - сообщает региональный следком.

По данным вологодских Telegram-каналов, Александр Мариныч, назначенный на должность СКУ «Ритуал», ранее заведовал Домодедовскими кладбищами в Московской области Александр Мариныч, руководитель МБУ «Ритуал-спецслужба» Селезнев также имел отношение к московскому похоронному бизнесу.

Сегодня в Вологде решается вопрос о заключении их под стражу.

Оперативное сопровождение беда обеспечивают сотрудники УЭБ и ПК УМВД региона, а обыски проводятся при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.