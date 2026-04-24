Холодные дожди прольются на Вологодскую область

Погоду в ближайшие дни будут определять североатлантические циклоны

Вологодские синоптики рассказали, что в заключительную неделю апреля погоду в регионе будут определять североатлантические циклоны, которые принесут осадки и арктический воздух.

В субботу днем ожидается облачная с прояснениями погода, максимальная температура в регионе не превысит +8 градусов.

Такая же погода с ночными заморозками и небольшим потеплением днем продержится до середины воскресного дня, когда погода начнет стремительно меняться из-за выхода циклона. Начиная с западных округов пойдут осадки, температура составит от +5 до +10 градусов.

«В понедельник территория Вологодской области окажется в центре циклона, ожидаются интенсивные продолжительные осадки преимущественно в виде дождя, ночью, утром с мокрым снегом. В ночные часы от 0 до +5 градусов. Днем усилится ветер, на западе и в центре 3-8 градусов тепла, на востоке до +12 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Во вторник интенсивные осадки продолжатся и только начиная со среды они приобретут кратковременный характер.