«Слишком красиво — почерк ИИ»: Прада похоронила «тихую роскошь» и ввела моду на хаос

Минимализм официально приказал долго жить.

В марте 2026 года Миучча Прада устроила на подиуме «похороны» тихой роскоши, заменив скучные бежевые кашемиры на нечто совершенно дикое. Теперь в тренде — «юбки Франкенштейна», сшитые из лоскутов разных эпох, стразы на туфлях и взрывное сочетание оранжевого с фиолетовым. Если ваш гардероб выглядит так, будто в нем взорвалась лавка старьевщика, поздравляем — вы на пике моды.

Эксперты W Magazine уже назвали этот визуальный шум «зеркалом реальности современной женщины», которая больше не хочет и не может быть безупречной. Идеально отглаженные воротнички и монохромные образы остались в прошлом — сегодня это выглядит слишком стерильно и безжизненно. Мы смертельно устали от глянцевой картинки, и Prada почувствовала это первой, предложив вместо порядка честный, живой беспорядок.

Самая мощная мысль этого сезона:

«Идеальный вид теперь — это признак нейросети, а «кривые» швы — признак живого человека».

В мире, где искусственный интеллект за секунду генерирует безупречные лица и гармоничные интерьеры, истинной роскошью становится именно несовершенство. Миучча настаивает: человеческая мода должна быть странной, местами нелепой и обязательно тактильной. Те самые деконструированные вещи — это наш манифест против цифровой диктатуры.

Для нас этот тренд — отличный повод выдохнуть и перестать переживать из-за «неправильных» сочетаний. Если раньше за оранжевый свитер с фиолетовыми брюками на прогулке могли косо посмотреть, то в 2026-м это официальный дресс-код тех, кто понимает в модных кодах больше остальных. Главное — не бояться быть собой, ведь в эпоху ИИ ваша индивидуальность, даже в самом хаотичном исполнении, становится самым дорогим и редким активом.