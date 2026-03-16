Тесто как в Голливуде: готовлю идеальную постную пиццу от шефа Вольфганга Пака
Я нашла рецепт теста для пиццы от именитого шеф-повара Вольфганга Пака.
Попробуем
Пока тесто отдыхает, варим густой и острый ресторанный соус. На сковороде с добавлением сливочного масла слегка обжариваем несколько измельченных зубчиков чеснока и мелко нарезанный перец чили по вашему вкусу. Добавляем стакан протертых помидорок в собственном соку, сушеный орегано, базилик (с травами экспериментируйте на свой вкус), соль и щепотку сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатов. Увариваем соус на слабом огне около 20 мин до густой консистенции, чтобы он не размочил тесто, а затем остужаем.
Для создания богатой ресторанной начинки берем шампиньоны (или любые другие грибы) и слегка обжариваем их, подготавливаем ломтики болгарского перца, кружочки спелых томатов и оливки.
Когда тесто подойдет и увеличится в объеме, очень тонко раскатываем его на пекарской бумаге, посыпанной мукой. Смазываем основу острым томатным соусом, оставляя сухими бортики по краям. Красиво распределяем остальные ингредиенты. Можете сверху добавить сеточкой постный майонез или веганский сыр. Отправляем пиццу выпекаться в духовку на 200 градусах (но ориентируйтесь по своей духовке). Выпекайте минут 15 до образования румяной хрустящей корочки по краям. Горячее блюдо перед подачей можно слегка сбрызнуть подсолнечным маслом и украсить листьями базилика или рукколы.