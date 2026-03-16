Тесто как в Голливуде: готовлю идеальную постную пиццу от шефа Вольфганга Пака

Я узнала рецепт теста легендарного Вольфганга Пака и адаптировала его

Я нашла рецепт теста для пиццы от именитого шеф-повара Вольфганга Пака.

Попробуем адаптировать его для нашей пиццы? Сначала сотворим правильное тонкое хрустящее тесто. В глубокой емкости смешаем стакан чуть теплой воды с половинкой чайной ложки коричневого сахара и чайной ложкой сухих дрожжей. Оставим смесь на 10 мин, чтобы дрожжи активировались и образовали пенку. После этого добавим половину чайной ложки морской соли, пару столовых ложек подсолнечного масла и добавляем очень бережно два с половиной стакана просеянной пшеничной муки (муку, кстати, можете выбрать любую любимую - овсяную, рисовую, ржаную - экспериментируйте со вкусами. Вымешиваем руками эластичное тесто, создаем из него колобок, слегка смазываем растительным маслом, и убираем на час в теплое место.

Пока тесто отдыхает, варим густой и острый ресторанный соус. На сковороде с добавлением сливочного масла слегка обжариваем несколько измельченных зубчиков чеснока и мелко нарезанный перец чили по вашему вкусу. Добавляем стакан протертых помидорок в собственном соку, сушеный орегано, базилик (с травами экспериментируйте на свой вкус), соль и щепотку сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатов. Увариваем соус на слабом огне около 20 мин до густой консистенции, чтобы он не размочил тесто, а затем остужаем.

Для создания богатой ресторанной начинки берем шампиньоны (или любые другие грибы) и слегка обжариваем их, подготавливаем ломтики болгарского перца, кружочки спелых томатов и оливки.

Когда тесто подойдет и увеличится в объеме, очень тонко раскатываем его на пекарской бумаге, посыпанной мукой. Смазываем основу острым томатным соусом, оставляя сухими бортики по краям. Красиво распределяем остальные ингредиенты. Можете сверху добавить сеточкой постный майонез или веганский сыр. Отправляем пиццу выпекаться в духовку на 200 градусах (но ориентируйтесь по своей духовке). Выпекайте минут 15 до образования румяной хрустящей корочки по краям. Горячее блюдо перед подачей можно слегка сбрызнуть подсолнечным маслом и украсить листьями базилика или рукколы.