Успехи наших педагогов и воспитателей на уровне России
Источник фото: Oksana Korol/Business Online
В рамках престижного всероссийского соревнования, направленного на выявление лучших специалистов в сфере дошкольного образования, Анна Петрова, педагог одного из детских садов Череповца, заняла место в топ-5 финалистов.
В Вологде
Помимо этого, были объявлены и другие победители. Лауреатом регионального этапа среди учителей стала Виктория Шишкина, преподаватель математики из гимназии № 8.
В категории «Молодые учителя» конкурса «Педагогический дебют» отличилась Наталья Володина, учитель русского языка и литературы средней школы № 17. Высоких оценок удостоились также педагоги-психологи Юлия Бакина и Оксана Казанина, учитель-дефектолог Анастасия Новикова и учитель-логопед Евгения Чуприна.
Всего же в рамках проекта "Педагогический триумф-2026" дипломы победителей и лауреатов получили более шести десятков талантливых педагогов.