Успехи наших педагогов и воспитателей на уровне России

Источник фото: Oksana Korol/Business Online

В рамках престижного всероссийского соревнования, направленного на выявление лучших специалистов в сфере дошкольного образования, Анна Петрова, педагог одного из детских садов Череповца, заняла место в топ-5 финалистов.

В Вологде завершился региональный этап конкурса «Воспитатель года России», являющегося частью масштабного проекта "Педагогический триумф – 2026". Город Череповец с гордостью представляла Анастасия Баикина, работник дошкольного учреждения №55. Стоит отметить, что Анастасия Алексеевна обладает внушительным педагогическим стажем в 17 лет, а также является многодетной матерью, воспитывающей пятерых детей.

Помимо этого, были объявлены и другие победители. Лауреатом регионального этапа среди учителей стала Виктория Шишкина, преподаватель математики из гимназии № 8.

В категории «Молодые учителя» конкурса «Педагогический дебют» отличилась Наталья Володина, учитель русского языка и литературы средней школы № 17. Высоких оценок удостоились также педагоги-психологи Юлия Бакина и Оксана Казанина, учитель-дефектолог Анастасия Новикова и учитель-логопед Евгения Чуприна.

Всего же в рамках проекта "Педагогический триумф-2026" дипломы победителей и лауреатов получили более шести десятков талантливых педагогов.