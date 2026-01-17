Похищение Тайваня: Китай готовится повторить успех Трампа с Мадуро

Источник фото: Meng Lijing/XinHua

Согласно информации, опубликованной японским изданием Nikkei Asia, Китай проводит учения, имитирующие захват руководства Тайваня по сценарию, напоминающему арест Мадуро.

Источники издания утверждают, что свидетельством этого являются военные маневры китайской армии, направленные на отработку стратегии «обезглавливания» вражеских сил. Подобные действия имеют параллели с операцией, проводимой армией США в Венесуэле.

Дополнительно, по данным The New York Times, за последние две недели Китай дважды использовал тысячи рыболовецких кораблей для имитации блокады Тайваня.

Эти учения проводились на протяжении последних двух недель, и в одном из случаев около 1400 китайских судов приостановили обычную деятельность и образовали «плавучие заграждения» протяженностью около 200 миль. В другом случае, «заграждение» растянулось на 290 миль с использованием 2000 судов.

Указанные суда входят в состав «народного ополчения», гражданские корабли которого Китай может привлечь к военным операциям. Они способны создавать помехи на морских путях, представлять собой ложные цели для радаров и создавать «серую зону» между гражданской и военной активностью.

Аналитики The New York Times отмечают, что Китай обладает потенциалом быстрой мобилизации тысяч гражданских судов для установления контроля над морскими территориями.