Подарки на 8 марта дешевле 30-50 тысяч мужчины могут оставить себе
Источник фото: Sergey Elagin/Business Online
Нет данных, что российские женщины какие-то особенно красивые, или умные, или еще каким-либо превосходным образом отличаются от женщин других стран. Но российские женщины знают себе цену и назвали ее в опросе.
Большинство опрошенных сетью Sunlight женщин назвали подарок менее 30 тысяч рублей
Чаще всего женщины не хотят получить в подарок 1 цветок, кухонные товары и интимные игрушки.
В 8 марта это день в традиции «мужик должен». Согласно ей, 8 марта – день проверки отношений и чувств мужчины к женщине. Так и считают женщины по указанному опросу. Того, кто должен ведь нужно проверять.
Даже 30 тысяч рублей это сумма, сравнимая с тратами в месяц на свою жизнь многих в РФ. Ради подарка, который наверняка не обидит 1 женщину, мужчине нужно месяц работать дополнительно. И чтобы не обидеть женщин на 8 марта, можно обойтись без подарка им. Ведь часть из них на подарки и не рассчитывают.
А еще 8 марта это