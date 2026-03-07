Подарки на 8 марта дешевле 30-50 тысяч мужчины могут оставить себе

Источник фото: Sergey Elagin/Business Online

Нет данных, что российские женщины какие-то особенно красивые, или умные, или еще каким-либо превосходным образом отличаются от женщин других стран. Но российские женщины знают себе цену и назвали ее в опросе.

Большинство опрошенных сетью Sunlight женщин назвали подарок менее 30 тысяч рублей унизительным для них. Четверть опрошенных назвали такой суммой подарка 50 тысяч рублей. По частоте желаний по нисходящей женщины хотят получить от мужчин деньги, новую сумку, ювелирные украшения.

Чаще всего женщины не хотят получить в подарок 1 цветок, кухонные товары и интимные игрушки.

В 8 марта это день в традиции «мужик должен». Согласно ей, 8 марта – день проверки отношений и чувств мужчины к женщине. Так и считают женщины по указанному опросу. Того, кто должен ведь нужно проверять.

Даже 30 тысяч рублей это сумма, сравнимая с тратами в месяц на свою жизнь многих в РФ. Ради подарка, который наверняка не обидит 1 женщину, мужчине нужно месяц работать дополнительно. И чтобы не обидеть женщин на 8 марта, можно обойтись без подарка им. Ведь часть из них на подарки и не рассчитывают.

