Чем закончилась безумная давка за подарками в торговом центре

Давка за халявой в уфимском ТЦ закончилась кровью

Давка за халявой в уфимском ТЦ «Планета» ожидаемо для некоторых горожан закончилась печально. Организаторы разыгрывали призы в воздушных шарах. Шары были связаны в форме, называемой ныне сердцем. А изначально этот эротический символ в истории обозначал ягодицы. Ими мероприятие и накрылось.

В стремлении получить бесплатные призы, многие посетители ринулись к упавшим шарам. Это привело к возникновению толкотни. В результате инцидента пострадали двое: 12-летний подросток и 27-летняя женщина. Оба были доставлены в медицинское учреждение. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. Юный пострадавший получил необходимую помощь, ему наложили гипс, после чего он был отпущен домой.

Не ходите туда, где бедные и жадные люди собираются в группы.