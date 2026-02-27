«Настоящий ад» во 2-ом отделении: что творится в Череповецком ПНД?

Жуткая история о возможных безобразиях в череповецком психоневрологическом диспансере всплыла благодаря обращению одной из пациенток.

По словам девушки, ситуация там настолько накалена, что несовершеннолетние пытались выпрыгивать из окон, спасаясь от атмосферы, где запрещено даже плакать. Эти шокирующие обвинения прислали в редакцию, и, хотя они пока основаны лишь на рассказе очевидицы, картинка вырисовывается пугающая.

Автор жалобы описывает быт второго женского отделения как настоящий ад. Утверждается, что пожилых женщин днями держат в несменяемых памперсах, а воздух в коридорах пропитан резкими запахами. Якобы двери палат запирают на ключ, выпуская больных только по расписанию, а за малейшую провинность или просьбу можно услышать хамство и крики. Девушка утверждает, что персонал здесь не стесняется грубой силы: пациентов будто бы волокут за волосы из туалета и выгоняют на завтрак в одном белье, полностью игнорируя человеческое достоинство.

В рассказах девушки больница сравнивается с тюрьмой, где вместо лечения — тотальный контроль и унижение. Говорится даже о том, что здоровый человек в таких условиях может быстро потерять рассудок. Однако стоит помнить, что это пока лишь одна сторона медали, и официальных подтверждений произошедшему от представителей учреждения не поступало. Теперь остается гадать: это крик о помощи реальной жертвы или просто личная обида на врачей?