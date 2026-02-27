Источник фото: ВК «Северянка»

Матчи проходят в Рязани

Череповецкая «Северянка» одержала две победы в 10-м туре чемпионата России по волейболу.

Матчи проходят в Рязани. Череповецкие волейболистки в среду и четверг встречались с командами «Рязань-РГУ» и «Муромом». Оба матча завершились со счётом 3:0 в пользу команды Вадима Панкова.

«Северянка» одержала 33 победы в 36 матчах и занимает сейчас первую строчку в турнирной таблице. Сегодня у девушек день отдыха, а в выходные череповчанки вновь сыграют с командами из Рязани и Мурома.