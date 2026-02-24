Сценарий YouTube для Telegram: замедление началось, блокировка на пороге. Кому выгодно закрыть «тихую гавань»
Сегодня Telegram перестал быть просто мессенджером.
Он превратился в главную геополитическую аномалию десятилетия. Тот факт, что обсуждение его блокировки началось одновременно в России и на Украине по идентичным лекалам (терроризм, вербовка, отсутствие контроля), говорит о том, что мы имеем дело не с локальной цензурой, а с глобальным тектоническим сдвигом в отношениях «Государство — Платформа».
Удивительное единодушие Москвы и Киева в отношении Telegram — это не договорённость на переговорах, а общность «инстинкта выживания» государственных машин. В условиях тотальной информационной войны любая неконтролируемая площадка становится угрозой.
Процесс на Филиппинах, давление в Европе и арест
Опыт с YouTube и запрещёнными соцсетями в РФ показал рабочую схему:
- Долгие общественные дискуссии (подготовка почвы).
- Обвинения в нарушении законов.
- Техническое «замедление» (то, что мы наблюдаем последние недели).
- Финальная блокировка или признание экстремистской организацией.
Telegram сейчас находится на 3-й стадии. Информация о возможном признании мессенджера экстремистским — это финальное предупреждение и подготовка юридической базы для того, чтобы использование сервиса стало токсичным не только для чиновников, но и для обывателей.
В этой кампании против Telegram зияют огромные логические дыры, которые вызывают у общества законное недоумение.
Государство годами вкладывало миллиарды в создание своих ресурсов в Telegram. Каналы министерств, ведомств и госсми — это огромная инфраструктура. Если её «выключить», возникнет вопрос к Счётной палате: как квалифицировать потерю этих бюджетных инвестиций? Это «эффективный менеджмент» или халатность в особо крупных размерах?
Почему критики мессенджера продолжают вести в нём свои каналы? Ответ прост: Telegram — это единственное место, где осталась живая, а не накрученная аудитория. Уход в «госмессенджеры» — это уход в цифровую пустоту, где чиновники будут переписываться сами с собой.
Если террористы используют для связи мобильную сеть или ездят на автомобилях, мы не запрещаем сотовых операторов и автопром. Почему же в случае с Telegram логика меняется? Потому что цель — не борьба с терроризмом, а монополия на информацию.
Переход в полностью подконтрольные государству мессенджеры (типа VK или специализированных госплатформ) позиционируется как забота о безопасности. Однако «честному человеку нечего скрывать» — это опасный аргумент. В мире, где данные постоянно утекают от самих же силовиков и чиновников, «прозрачность» гражданина перед государством превращается в его беззащитность перед любым, у кого есть деньги или административный ресурс.
Более того, блокировка Telegram может дать обратный эффект:
- Массовый уход в средства обхода блокировок. Мы не пропагандируем, если что, а предупреждаем, что это весьма вероятный ответ общественности, которая привыкла к ТГ. Это сделает трафик граждан ещё менее прозрачным для национальных систем мониторинга, так как данные будут зашифрованы внутри туннелей сторонних сервисов. Впрочем, власть может и эти средства заблокировать. Что в общем-то и происходит. Люди привыкнут.
- Появление «диких» сетей. Вместо одной понятной платформы возникнет десяток децентрализованных протоколов, которые контролировать технически невозможно.
Похоже, что политическое решение уже зреет. Блокировка Telegram в России и на Украине может произойти почти одновременно, что станет уникальным историческим прецедентом.
Однако есть «но». Telegram сегодня — это основной инструмент управления войсками и связи в зоне СВО (с обеих сторон). Пока не создана адекватная военная альтернатива, полная блокировка выглядит как «выстрел в ногу».
А если серьезно, то нас готовят к миру, где анонимность и частная переписка объявляются пережитком прошлого. Telegram — последний крупный бастион, который либо будет взломан изнутри через сотрудничество со спецслужбами, либо будет демонтирован как «опасный объект».
Ситуация на полях сражений от блокировки вряд ли улучшится, а вот ситуация внутри общества, потерявшего привычный инструмент связи и получения информации, может стать куда менее предсказуемой.