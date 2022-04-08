Роскомнадзор объяснил блокировку песни «Хотят ли русские войны» на YouTube

08.04.2022 [Общество]

7 апреля YouTube заблокировал видеозапись песни «Хотят ли русские войны». Хостинг написал, что песня заблокирована по требованию государственных органов.

В Роскомнадзоре заявили, что они требовали удалить комментарий к записи, содержащий экстремистский материал, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Там объяснили, что в июне 2016 года в администрацию YouTube был направлен запрос об удалении одного комментария, размещенного под видео песни «Хотят ли русские войны». В этом комментарии был размещен измененный текст стихотворения, который Минюст России внес в список экстремистских материалов.

«Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации», — указали в Роскомнадзоре.

«Хотят ли русские войны» — популярная советская песня, написанная в годы «холодной войны». Автор музыки - Эдуард Колмановский, автор слов — Евгений Евтушенко. Впервые исполнена в 1961 году Марком Бернесом.

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