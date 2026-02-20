Митрополит Савва и силовики на расширенной коллегии в ФСИН

В областном УФСИН состоялось расширенное заседание коллегии по вопросам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности уголовно-исполнительной системы Вологодской области за прошлый год под председательством Дмитрия Кибанова.

На мероприятие были приглашены: член Общественной палаты Вологодской области, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, замгубернатора Юрий Жаворонков, Уполномоченный по правам человека Владимир Матвеев, начальник ВИПЭ ФСИН Сергей Жемулин, начальник ГУ МЧС по Вологодской области Николай Шнайдер, начальник УФСБ России по Вологодской области Михаил Федосеев и замначальника УМВД по Вологодской области Денис Озорнин.

На заседании наградили отличившихся сотрудников ведомства. Приглашенные выступили с приветственными словами, высоко оценив профессионализм личного состава и уровень взаимодействия ведомства с региональными структурами.

С основным докладом об итогах работы выступил начальник УФСИН Дмитрий Кибанов. Он отметил положительную динамику работы коллектива по большинству направлений. Особое внимание было уделено обеспечению правопорядка и безопасности в учреждениях УИС, модернизация производственного сектора и расширение связей с муниципальными предприятиями и бизнес-сообществом, решение кадровых вопросов, развитие сети исправительных центров и профилактика рецидивов.