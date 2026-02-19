Как собрать блинный торт-розу, чтобы все гости ахнули

Невероятный блинный торт

Невероятный блинный торт в виде розы обнаружила я в православном телеграм-канале Венок вереска . В этот рецепт невозможно не влюбиться, и такой шедевр кулинарного искусства точно покорит сердца всех.

Нам понадобятся: стакан молока, 150 г муки, 100 мл сока вареной свеклы, 50 г сливочного масла, 2-3 яйца, пара столовых ложек сахара (я обычно заменяю медом), пара столовых ложек растительного масла, соль на кончике ложки.

Крем будет сырный. Для него понадобятся поллитра жирных сливок, 400 г творожного сыра и 70 г сахарной пудры.

Свеклу варим, отжимаем сок. Можно взять свеклу в вакууме, но точно не подойдет сок из магазина. Растопим сливочное масло (я иногда натираю на терке). Яйца смешиваем с теплым молоком, сахарным песком и солью. Добавляем свекольный сок и два вида масла. Хорошенька перемешиваем. Муку добавляем порционно через сито. Главное, чтобы тесто было однородным без комков.

Сковордку смазываем один раз и на этом выпекаем блинчики. Сильно не прожариваем, чтобы оставались красные.

Теперь каждый блинчик смазываем кремом и складываем пополам. Выкладываем внахлест, смазываем кремом по широкому краю и сворачиваем трубочкой (для 4 блинов). Ставим вертикально на тарелку. Далее остальные блины по аналогии. Формируем лепестки и отправляем в холодильник, желательно на ночь.