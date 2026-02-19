Не скучно! Готовим модный блинный торт со сметанно-сгущенковым кремом: как в лучших кафе

1 торт

Надоели блины? И не удивительно, ведь многие их пекли целую неделю.

Но на выходные точно надо попробовать что-то интересное. В кафе сейчас модно подавать блинный торт. Попробуйте сделать. это так вкусно, что вы его будете готовить не только на Масленицу. Кстати, блинный торт можно делать как сладким, так и соленым. Например, моя мама готовила невероятный печеночный торт. Но сегодня я расскажу о замечательном рецепте, который нашла на сайте russianfood .

Блинный торт со сметанно-сгущенковым кремом

На 6 человек вам понадобятся 13 блинов (делайте по любимому простецкому рецепту), большой стакан жирной сметаны , 150 г сгущеного молока и веселая посыпка.

Технология приготовления:

Сметану соедините со сгущенкой и взбейте до пышности любым удобным способом. Теперь складывайте блинчики башенкой, промазывая получившимся кремом. Сверху также обмажьте кремом, раскидайте посыпку (подойдет также кокосовая стружка, орешки, цукаты или фрукты - все, что найдете интересного и на что будет горазда ваша фантазия. Можно ограничиться кондитерской посыпкой. Вот и все.

Подавать можно сразу, или на следующий день.