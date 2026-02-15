Ульяновский блогер, известный под псевдонимом Яйцеслав, питает страсть к исследованию африканского континента и внутреннего мира африканок.

Его привлекают как уникальные природные ландшафты, так и возможность общаться с местными женщинами. Аудитория Яйцеслава насчитывает десятки тысяч подписчиков, которым он делится опытом и советами по знакомству с женщинами.

Последние несколько недель блогер провел в Гане. Там он активно публиковал в своих аккаунтах видеоролики, демонстрирующие его интимное взаимодействие с местными женщинами. Эти публикации привлекли внимание их мужей и правительства.

Стоит отметить, что в Гане распространение порнографических материалов без согласия участников преследуется по закону и карается тюремным заключением до трех лет. Столько же, по сообщениям, местные официальные лица грозят блогеру за «расистское» поведение. Успешное поведение российского туриста жители Ганы обидчиво считают извечным белым превосходством.

