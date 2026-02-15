Новости

Блогер Яйцеслав переспал с половиной Африки. Вторая половина – мужья первой

Опубликовано
Роза Александрова
корреспондент

Ульяновский блогер, известный под псевдонимом Яйцеслав, питает страсть к исследованию африканского континента и внутреннего мира африканок.


Его привлекают как уникальные природные ландшафты, так и возможность общаться с местными женщинами. Аудитория Яйцеслава насчитывает десятки тысяч подписчиков, которым он делится опытом и советами по знакомству с женщинами.

Последние несколько недель блогер провел в Гане. Там он активно публиковал в своих аккаунтах видеоролики, демонстрирующие его интимное взаимодействие с местными женщинами. Эти публикации привлекли внимание их мужей и правительства.

Стоит отметить, что в Гане распространение порнографических материалов без согласия участников преследуется по закону и карается тюремным заключением до трех лет. Столько же, по сообщениям, местные официальные лица грозят блогеру за «расистское» поведение. Успешное поведение российского туриста жители Ганы обидчиво считают извечным белым превосходством.

У блогера отобрали камеру при попытке трансляции из Антарктиды

Блогер позиционирует себя как эксперта в обольщении женщин. Интересно, что часть ганских мужчин выразили в социальных сетях поддержку действиям российского блогера, осуждая при этом поведение своих соотечественниц. Пожелаем успехов нашему соотечественнику, знакомящего жителей Африки с самобытностью и силой загадочной русской души.

