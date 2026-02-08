Антарктида – земля тайн и запретов, не объяснимых причинами в рамках здравого смысла.

Пример этому показал пытливый блогер Kick WVagabond. И добился мировой известности своей неудачей.

Он стал популярным после попытки провести первую прямую трансляцию из Антарктиды. Его оборудование были немедленно конфисковано. Таким образом, он доказал, что власти разных стран, управляющие континентом, скрывают любую независимую информацию об Антарктиде. Там запрещено несанкционированное использование смартфонов, интернета, даже бумаги.

Поэтому и версии этого интересные и странные. Может быть, Антарктида это граница мира, опоясывающая плоскую Землю. И поэтому даже наблюдения за ходом солнца и звезд там запрещены.

Может быть, Антарктида скрывает колоссальные искусственные изменения рельефа, например подводную стену через Южный и Тихий океаны, упирающуюся в море Росса.

А как Вы можете объяснить, кроме угроз дискредитации мировой истории и географии, запреты на любые независимые съемки из Антарктиды? Что там скрывать, кроме льда?